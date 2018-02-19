مسؤول يكشف موعد إنهاء انتظار 500 ألف متقدم في الصندوق العقاري

عادل الحربي (صدى):

قال مسؤول في صندوق التنمية العقارية أن قوائم انتظار أكثر من 500 ألف متقدم ستنتهي في 2020، موضحا: الكثير ممن هم على قوائم الانتظار حصلوا على قروض.

بإمكان المسجلين في قوائم الانتظار الدخول على خدمة ” اعرف دورك “.

ومن جانبه، لفت المستشار الإعلامي في الصندوق تركي الدهمش:” بإمكان جميع المسجلين في قوائم الانتظار الدخول على خدمة “اعرف دورك” بشكل سريع بمجرد إدخال المسجل رقم هويته سيعرف موعد صدور رقمه”.

وأوضح الدهمش: لا توجد شروط للتقديم عليها، مشيرا:”من يرى في نفسه القدرة على الحصول على القرض يدخل إلى الموقع، لتصدر له موافقة فورية، ويتوجه بعدها إلى أية جهة تمويلية، كما بإمكانه التواصل مع مركز خدمة الاتصال، ونساعده في توفير أفضل عرض في أية جهة تمويلية ”، بحسب ” الحياة “.

وأبان الدهمش أنه حدد 90 يوماً مهلة لإنهاء إجراءات الموافقة الفورية وحال عدم استفادة المسجل سيعود إلى رقم الانتظار، متوقعاً استقبال 5 آلاف طلب لخدمة “عجلها” خلال الشهر الجاري.