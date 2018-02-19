هذه هي العقوبة المتوقعة لـ ” الفتاة المجاهرة بالمعصية “

علي العنزي(صدى):

أكد محام ومستشار قانوني أن العقوبة المتوقعة بحق فتاة جدة المجاهرة بالمعصية، والتي ألقي القبض عليها مؤخراً لنشرها مقاطع مخلة بالآداب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية في المملكة، نصّ على توقيع عقوبة السجن لمدة تصل لخمس سنوات وغرامة تصل لـ3 ملايين ريال أو بإحداهما، لكل مَن يقوم بإنتاج ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية.

يذكر أن الفتاة العشرينية اعترفت بفعلتها أمام النيابة العامة وأفادت بأنها فعلت ذلك حباً في الظهور والتباهي وكسب متابعين، كما أوضحت بأنها تسكن مع والديها وأشقائها الذين لا يعلمون شيئاً عن تصرفاتها.