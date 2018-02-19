هذه هي العقوبة المتوقعة لـ ” الفتاة المجاهرة بالمعصية “
أكد محام ومستشار قانوني أن العقوبة المتوقعة بحق فتاة جدة المجاهرة بالمعصية، والتي ألقي القبض عليها مؤخراً لنشرها مقاطع مخلة بالآداب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية في المملكة، نصّ على توقيع عقوبة السجن لمدة تصل لخمس سنوات وغرامة تصل لـ3 ملايين ريال أو بإحداهما، لكل مَن يقوم بإنتاج ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية.
يذكر أن الفتاة العشرينية اعترفت بفعلتها أمام النيابة العامة وأفادت بأنها فعلت ذلك حباً في الظهور والتباهي وكسب متابعين، كما أوضحت بأنها تسكن مع والديها وأشقائها الذين لا يعلمون شيئاً عن تصرفاتها.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3051 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهديها ويصلحها 💔
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 2522 ] نشر منذ 1 ساعة
قد يكون لها درس وقد تكون يوم من الايام داعيه-الله يصلح الحال-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 2522 ] نشر منذ 60 دقيقة
صباحوا ورد من بدري
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3051 ] نشر منذ 47 دقيقة
يامرحبا وياصباح الهنا 💖
حق وصواب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 41 دقيقة
” إنما جزاء ا لذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ينفوا من الأرض”.. الشرع نصا واضح ولازم يطبق والا بس نطبقة في بعض الأمور وبعضها لا ؟؟؟؟!!! لازم تقتل لسعيها بالفساد أو تصلب أو يقطعون يدها أو رجلها وأقسم بالله ربنا لو يطبق الأيه وتقطع رجلها أو يدها ماعاد تشوفون حد يتجرأ بتاتا يتعدى حدوده..والمرأه الفاسقة بألف رجل فاسق في الأثر