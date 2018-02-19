انعقاد المؤتمر العلمي لـ ” سعودية الأمراض المعدية ” في جدة

علي القحطاني (صدى):

تعقد الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية، مؤتمرها العلمي الـ 12 غدًا، بفندق هيلتون جدة، برعاية مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وبمشاركة عدد من المختصين من المملكة ودول الخليج وأمريكا.

ويسلط المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، الضوء على أبرز المستجدات العلمية في مجال الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية، فيما سيناقش المختصون العديد من المواضيع المطروحة على طاولة البحث في علاج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وكيفية التحكم في صرفها، والاستخدام المفرط لها للحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان، والاطلاع على التقنيات المبتكرة الحديثة للإسراع في التعرف على الميكروبات المسببة للأمراض، إلى جانب مناقشة المستجدات في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ومعرفة الإجراءات الاحترازية المتبعة في المنشآت الصحية للحد من انتشار مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

ويعد المؤتمر أحد النشاطات المتعددة التي تعقدها الجمعية في المملكة لتوعية جمهور الأطباء والمختصين الصحيين بآخر المستجدات في مجال الأمراض المعدية والوبائية، بمشاركة نخبة من الأطباء المختصين في مجال الأمراض المعدية ومكافحة العدوى والأحياء الطبيّة الدقيقة.