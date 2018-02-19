تزامنًا مع الجدل المثار..صالح الفوزان: زيارة المرأة للمقابر ” حرام “
تزامنًا مع الجدل المثار مؤخرًا حول زيارة المرأة للمقابر، حيث أجازها البعض، أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان أن زيارة المرأة للمقابر ” حرام “.
واستشهد الفوزان بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ” لعن الله زوارات المقابر ” وفي رواية أخرى ” زائرات المقابر “.
يأتي ذلك على خلفية تغريدة القاضي وعضو مجلس الشورى السابق عيسى الغيث :” الراجح عندي جواز زيارة النساء للمقابر؛ وذلك بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ونتمنى السماح لهن بذلك قريباً وفق ضوابط دقيقة تكفل تحقيق المصلحة العامة مع رفع الضرر الواقع على النساء اللاتي حرمن من حضور دفن أقاربهن وذلك بالسماح لهن بزيارتهم بعد ذلك “.
وكان الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة،أوضح أنه لا حرج من زيارة النساء للمقابر، موضحًا أنه يجوز إن لم تكن المرأة تكثر منه.
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 42 دقيقة
جزاك الله خير
فهدالحربي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يجزاك خير ياشيخ صالح ، مع الاسف كثرو المستشيخين في هذا الزمان الاغير…..
العدناني[ عدد التعليقات: 1924 ] نشر منذ 37 دقيقة
على الرغم من أن المسألة فقهية بحتة ما تحتاج ذا التهويل إلا أن الشيخ الفوزان من بقية السلف الصالح
لا يبلغ الغيث والمغامسي مجتمعين كعبه في العلم والفقه
salem[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 35 دقيقة
بارك الله فيك ونفع بك البلاد والعباد يارب
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1603 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله. المستعان. راح الطيبون. والعلماء. المخلصون. اللهم طوٰل. بعمر شيخنا الفوزان. والبقية. قضاة وعلماء الشنطة والدرهم حسبكم الله. هذا زمن ادفع. أفتي لك. وسار على نهجهم. كتاب الغفلة والمرتزقة. والمرجفون الى عنا وقفوا. الا الصلاة والآذان. سندافع عنها. بارواحنا. هذا ويقولون تدوير الحرمين. مما نسمع من السفهاء والمتخلفين. ينطبق عليكم افيقوا. الخطر الأحمر. وصل الغريب. لا حس ولا خبر لولاة الامر. كأنهم راضون مما يحصل. من تفاهات. وتجاوزات.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4037 ] نشر منذ 15 دقيقة
الشيخ الفوزان يستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
فبماذا يستدل غيره ممن تجرأوا على الفتوى