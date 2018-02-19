تزامنًا مع الجدل المثار..صالح الفوزان: زيارة المرأة للمقابر ” حرام “

علي القحطاني (صدى):

تزامنًا مع الجدل المثار مؤخرًا حول زيارة المرأة للمقابر، حيث أجازها البعض، أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان أن زيارة المرأة للمقابر ” حرام “.

واستشهد الفوزان بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ” لعن الله زوارات المقابر ” وفي رواية أخرى ” زائرات المقابر “.

يأتي ذلك على خلفية تغريدة القاضي وعضو مجلس الشورى السابق عيسى الغيث :” الراجح عندي جواز زيارة النساء للمقابر؛ وذلك بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ونتمنى السماح لهن بذلك قريباً وفق ضوابط دقيقة تكفل تحقيق المصلحة العامة مع رفع الضرر الواقع على النساء اللاتي حرمن من حضور دفن أقاربهن وذلك بالسماح لهن بزيارتهم بعد ذلك “.

وكان الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة،أوضح أنه لا حرج من زيارة النساء للمقابر، موضحًا أنه يجوز إن لم تكن المرأة تكثر منه.