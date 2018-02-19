حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ، الشرقية والرياض وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة, ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على طريف, القريات , سكاكا وعرعر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-38كم/ساعة، وارتفاع من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 38 كم/ساعة، وارتفاع من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .