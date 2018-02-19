إغلاق 11 محطة وقود ” مخالفة ” بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

واصلت لجنة متابعة محطات الوقود ومرافقها على الطرق الإقليمية جولاتها التفتيشية على المحطات الواقعة بطريق الطائف – السيل وتم إغلاق 5 محطات إغلاق كلي و6 إغلاق جزئي وإغلاق المرافق التجارية التابعة لها، وذلك لعدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى من الاشتراطات، على الرغم من إعطائها مهلة كافية لتصحيح أوضاعها.

وأوضحت الأمانة أن اللجنة أمهلت كل المحطات المخالفة مدة كافية لتصحيح أوضاعها وتطبيق الاشتراطات للحيلولة دون إغلاقها أو التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة أو الحصول على التأهيل اللازم لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية، مشيرة إلى أن معايير تطبيق الاشتراطات تشمل المحطات والمرافق التجارية والخدمية ووسائل السلامة بها.