أسماء أطلقها العامة على زعماء أمريكا..أبرزها لقب ” بلاش دراما ” لأوباما

واشنطن(صدى):

دائما ما يحاول العامة الوصول إلى أصول رئيس بلادهم،في محاولة لإطلاق ألقاب يعرفون بها عادة ما تكون طريفة.

وعرف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بين الأمريكيين بلقب ” بلاش دراما ” ، حيث ظهر هذا الاسم أثناء حملته الانتخابية للفترة الرئاسية الثانية في عام 2007 وسلوكه فى الاسترخاء.

كما أطلقوا على بوش الابن لقب ” دوبيا ” وهو الإسم الذى يطلق على من يخطئ في نطق حرف “w” بولاية “تكساس” الأمريكية.

بينما أطلق على بيل كلينتون لقب ” بوبا ” وهو اسم شهير ينادون به الشباب فى جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

ولقب رونالد ريجان بـ ” المتواصل الكبير ” ،بسبب اجتماعياته الضخمة، وعلاقاته الكثيرة مع الأمريكيين، وحتى حول العالم، حيث استطاع تكوين صداقات كثيرة جدًا.

و جيمي كارتر لقب بـ ” بائع الفستق “، بسبب امتلاكه لمحلات بيع الفستق.