أسماء أطلقها العامة على زعماء أمريكا..أبرزها لقب ” بلاش دراما ” لأوباما
دائما ما يحاول العامة الوصول إلى أصول رئيس بلادهم،في محاولة لإطلاق ألقاب يعرفون بها عادة ما تكون طريفة.
وعرف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بين الأمريكيين بلقب ” بلاش دراما ” ، حيث ظهر هذا الاسم أثناء حملته الانتخابية للفترة الرئاسية الثانية في عام 2007 وسلوكه فى الاسترخاء.
كما أطلقوا على بوش الابن لقب ” دوبيا ” وهو الإسم الذى يطلق على من يخطئ في نطق حرف “w” بولاية “تكساس” الأمريكية.
بينما أطلق على بيل كلينتون لقب ” بوبا ” وهو اسم شهير ينادون به الشباب فى جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية.
ولقب رونالد ريجان بـ ” المتواصل الكبير ” ،بسبب اجتماعياته الضخمة، وعلاقاته الكثيرة مع الأمريكيين، وحتى حول العالم، حيث استطاع تكوين صداقات كثيرة جدًا.
و جيمي كارتر لقب بـ ” بائع الفستق “، بسبب امتلاكه لمحلات بيع الفستق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43011 ] نشر منذ 56 دقيقة
طيب ,,
ناصر[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 42 دقيقة
يعني عياره مهوب اسماء
زينا
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4037 ] نشر منذ 11 دقيقة
وانا اطلق على اوبامه اسم البومه