وكيل وزارة التعليم يزور جناح الوزارة بالجنادرية

عادل الحربي (صدى):

وقف وكيل وزارة التعليم للتعليم (بنين) الدكتور نياف الجابري اليوم، على فعاليات جناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة”جنادرية 32 ، واطلع على جميع الأقسام والأركان التي يحتويها الجناح، مستمعا إلى شرح عن جميع المشاركات والفعاليات.

وأشاد الجابري بما يحتويه الجناح من مشاركات فعالة تعكس واقع التعليم في المملكة، خاصة البرامج التي تعنى بتعليم الأطفال، والتي لم تقتصر على تقديم المعارف المكتوبة، بل شملت الثقافة والتعريف بها بطرق شيقة ومقبولة ، من خلال تعليم الأطفال مهارات التعبير عن الذات بالرسم، والمهارات المتعلقة بالادخار وغيرها من المهارات التي اشتمل عليها جناح الطفولة وقدمت بشكل لافت.

وأكد الجابري أن الخطط التطويرية للوزارة مستمرة نحو التجديد والعمل المستمر لتقديم الأفضل، وأنها تأتي تبعاً للمستجدات والتطوير الذي يشهده التعليم في وسائله وأدواته وتقنياته ، مضيفاً أنه يجب التعبير عنها وعكسها في المشاركات والمحافل الوطنية والدولية، والسعي للاقتراب من المجتمع بما تقدمه الوزارة وما يدور داخل المدارس من أنشطة وبرامج.