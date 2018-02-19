بالصور.. فعاليات الملتقى العلمي الثاني بجامعة الأمير سطام في الأفلاج

الافلاج(صدى):

ترأس عميد شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام شؤون الطلاب بالجامعة نائب رئيس اللجنة العلمية للملتقى العلمي الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة.

وأقامت كليات الجامعة في الأفلاج فعاليات الملتقى التحضيري للملتقى العلمي الثاني دشن خلاله الشكرة والمشرف على كليات الجامعة بالأفلاج الدكتور مسفر الكبيري معرض الملتقى العلمي والمعرض المصاحب للملتقى.

وبعد قص شريط افتتاح المعرض الذي ضم مشاركات طلاب الجامعة في مسابقة، تجوّل الجميع داخل أروقت المعرض التي ضمت أركانه العديد من المشاركات ومنها البحوث العلمية والأبحاث الأساسية والهندسية والبحوث عن قضايا الشباب والمخدرات والبحوث الإنسانية والاجتماعية العامة والابتكارات والاختراعات ومشاريع صناعة الأعمال والأفكار المتميزة لصناعة الأعمال وضم المعرض أيضا بعض من المبادرات الاجتماعية التي نفذها كليات الجامعة بالأفلاج والأفلام التوعوية وأفكار المبادرات المجتمعية والتطوعية.

وتناولت فقرات فعاليات الملتقى التحضيري للملتقى العلمي الثاني بكليات جامعة الأمير سطام في الأفلاج حفل خطابي رحب خلالها المشرف على كليات الجامعة بالمحافظة الدكتور مسفر الكبيري بالحضور وشكر معالي مدير الجامعة على ما يقدمه لكليات الجامعة بالمحافظة من دعم واهتمام، كما ثمّن الكبيري خلال كلمته عمل القائمين على تنفيذ فعاليات الملتقى بالجامعة من جهود كبيرة حتى طلعت في أفضل صورة جُسّد خلالها تنافس وتفاعل الطلاب في العديد من الأعمال وأخرجت أفكار إبداعية وقدرات كبيرة لدى الطلاب.

واستمرت فقرات الحفل بعرض مرئي عن ما تم أنجازه في الملتقى، وعرض عن مشاركات الطلاب.

واختتم الملتقى بإعلان نتائج المتسابقين وتوزيع هدايا نقدية وعينية لهم، وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية.

يذكر أن كليات الأمير سطام بالأفلاج تستعد من خلال هذا الملتقى التحضيري للمشاركة في الملتقى العلمي الثاني بجامعة الأمير سطام في عدد من المحاور ومنها البحوث الأساسية والهندسية والبحوث لإنسانية والاجتماعية وصناعة الأعمال والاقتصاد في مشاريع صناعة الأعمال والفكرة المتميز في صناعة الأعمال، وكذلك مسابقة الأفلام التوعوية، ويهدف هذا الملتقى إلى رفع المستوى العلمي والثقافي لدى الطلاب وتطوير مهاراتهم البحثية والريادية والابتكارية، واكسابهم مجموعة من القيم والمهارات الشخصية والاجتماعية، وتقوية الرابط والعلاقات وتعزيزها بين طلاب الجامعة ومنسوبيها.