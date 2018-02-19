حرم أمير الباحة تزور القرية التراثية بالجنادرية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تفقدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز حرم أمير منطقة الباحة اليوم، قرية الباحة التراثية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32، وتجولت في أجنحة القرية ، حيث اطلعت على أعمال الحرفيات المشاركات وأجنحة القرية التراثية الممزوجة بعبق الماضي وروح الحاضر، وشاهدت عروضاً لزفة عروس الباحة وأبرز النشاطات المنفذة بالصالة النسائية وما تحتويه من أركان ومشاركات.

وأطلعت الأميرة سارة بنت مساعد على ركن جامعة الباحة وما تقدمه من برامج مجتمعية وما تحويه من كليات وأقسام وأبرز منجزاتها ، وكذلك التعليم والنادي الأدبي والطرق بالإضافة إلى الجناح التوعوي والتثقيفي، ثم وقفت على الصالة التفاعلية وشاهدت ما يتم عرضه فيها ضمن قالب سينمائي للشواهد الحضارية لمنطقة الباحة والمشاريع التنموية التي شهدتها في العهد الزاهر، كما وقفت على أعمال المركز الإعلامي وطرق البناء الحي، وجناح الأكلات الشعبية ، والبئر القديمة وساحة العروض الخاصة بالفلكلورات الشعبية.