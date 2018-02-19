الاتهامات الموجهة لـ ” متعهد القرية التراثية بجازان ” بعد إحالته للتحقيق

تركي السالم(صدى):

كشفت مصادر عن التهم التي تواجه المتعهد منظم فعالية القرية التراثية بجازان، على خلفية واقعة زفة العروس، التي وثقتها مقاطع فيديو متداولة.

وأوضحت المصادر أن التهم الموجهة للمتعهد تتمثل في قيامه بدور مسؤول القرية التراثية في إقامة حفلٍ مخلٍّ بالآداب العامة، وإثارة الرأي العام عبر مقطع فيديو تحدّى فيه القرارات الصادرة بحقه، والإمساك بيد الفتاة وهي بكامل زينتها والصعود بها للمسرح.

وأشارت المصادر إلى أن المتعهد متهم بإحضار الفتاة للمسرح دون تصريح وتمكينها من الرقص في مشهد خادش للحياء مع أشخاص لا يمتون لها بصلة، إضافة إلى عدم وجود تصريح خاص بالفعالية من وزارة الثقافة والإعلام وهيئة السياحة، والإخلال بالذوق العام من خلال إظهار الفتاة بكامل زينتها؛ ومخالفة الشرع الحكيم فيما حدث على خلفية الفعالية، وتحدّي الجهات المسؤولة عبر مقطع فيديو وتحمل مسؤولية الأضرار التي تعرضت لها الفتاة.