بالفيديو.. تفاصيل إنقاذ معلم لطالبة من الموت دهسا في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أنقذ مُعلم بمنطقة عسير طالبة من الموت دهساً تحت عجلات السيارة التي كانت تقلها للمدرسة، لكنه فقد سيارته لاضطراره لتركها في منحدر لإنقاذها.

وقال المعلم ويدعى بندر عسيري إنه فوجئ في أثناء انتهائه من توصيل ابنته لإحدى المدارس بطالبة تصرخ في الجهة المقابلة بين عجلات إحدى السيارات.

وأوضح عسيري خلال مقابلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الطالبة تأخرت عند نزولها من السيارة التي كانت تقلها، وأُغلق الباب ليتحرك السائق ويدهس قدمها دون عمد، فسقطت بين العجلتين الأمامية والخلفية للسيارة.