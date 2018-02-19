خسائر فادحة لمليشيا الحوثي في الساحل الغربي

فهمي محمد(صدى):

أسفرت غارات التحالف العربي ومواجهات قوات الشرعية اليمنية، عن مقتل 29 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي.

واستهدفت المعارك مركبات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي، كانت قادمة من منطقة جبل رأس إلى الجراحي.

كانت قوات الشرعية اليمنية قد قصفت بالمدفعية مواقع ميليشيات الحوثي، في مديرية كـتاف، بصعدة، تزامنًا مع غارات جوية، استهدفت مركبات عسكرية في أكثر من منطقة في المحافظة.

يذكر أن قوات الشرعية، في محور البقع، تسعى إلى إحراز مزيد من التـقدم نحو مركز مديرية كتاف.