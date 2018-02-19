” الإسكان ” تعتزم تسويق 60 ألف وحدة سكنية بجميع المناطق خلال 3 أشهر

حمود العنزي (صدى):

تسوق وزارة الإسكان نحو 60 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثة أشهر المقبلة في جميع مناطق المملكة، من خلال معارض سيتم إطلاقها بعد عدة أيام.

وأوضح المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في الوزارة المهندس سراقة الخطيب، وفقاً لـ ” الاقتصادية “، أن الوزارة وقعت منذ بداية العام الميلادي الجاري على 10 اتفاقيات لمشاريع البيع على الخارطة، منها مشروعان على أرض الوزارة.

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تركز بشكل رئيس على مشاريع البيع على الخارطة باعتبارها المنتج الأكثر توفيراً للوحدات السكنية، مبيناً أنها تسعى من خلال برنامج “سكني 2” إلى بناء نحو 125 ألف وحدة سكنية.