لإهانتهم للسيدة مريم العذراء ..الحكم على 3 أشخاص بحفظ سورة ” آل عمران “

بيروت(صدى):

قامت قاضية لبنانية مسيحية ،بإصدار حكما على 3 شبان مسلمين، متهمين بإهانة السيدة مريم العذراء، بحفظ قسم من سورة ” آل عمران ” كشرط لإطلاق سراحهم.

وجاءت ردود الفعل فور تداول هذا الخبر محتفية بالقاضية، فالتأديب أفضل من السجن في تقويم السلوك.

وأشاد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري بقرار القاضية الذي يدل على التسامح بين الأديان ،في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

يذكر أن القانون اللبناني يفرض عقوبات على كل من يثبت تطاوله على الأديان، إذ تصل العقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، على كل من يزدري الشعائر الدينية أو رموزها.