دعوى ضد رجل أعمال سعودي لم يسدد إيجار سكنه بنيويورك

علي العنزي(صدى):

رفع المسؤولون عن مبنى ” ترامب بارك أفينيو ” بولاية نيويورك ،دعوى قضائية ضد رجل أعمال سعودي، لعدم دفعه إيجار لشقة فاخرة على سطح برجها بحي الجانب الشرقي بمانهاتن منذ عام.

وذكرت الدعوى القضائية التي قدمتها البناية للمحكمة ، أن رجل أعمال سعودي استأجر شقة بالطابق العلوي في 2013، وتوقف عن دفع الإيجار، بحلول يناير 2017.

وتطالب الدعوى بالحصول على أكثر من 1.8 مليون دولار من مدفوعات الإيجار المُتأخرة، وأكثر من 1.9 مليون دولار كإيجار عن الفترة المتبقية في العقد.