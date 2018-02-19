الفيدرالية العربية تندد بحكم ” المؤبد ” لصحفيين معارضين لأردوغان

أنقرة(صدى):

نددت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ، بالحكم بالسجن المؤبد على 6 صحفيين أتراك، واصفة إياه بـ ” هجوم غير مسبوق على حرية التعبير والإعلام في تركيا “.

وأكدت الفيدرالية العربية في بيان لها ، أنها تدين بشدة هذه الأحكام القاسية، مطالبة الحكومة التركية بإلغاء القرار والإفراج الفوري عن الصحفيين.

وأعربت عن مخاوفها من أن تؤدي مثل هذه الأحكام إلى حرمان المواطنين الأتراك من حقهم فى الحصول على وجهات نظر تعددية حول القضايا التى يمكن أن تؤثر على حياتهم بشكل مباشر.

وتعد تركيا أكثر دول العالم احتجازاً للصحفيين وفقاً لإحصاءات اللجنة الدولية لحماية الصحفيين.