مصدر يكشف حقيقة قصة سعود الفيصل و ” الفيل ” المنتشرة عبر مواقع التواصل

علي العنزي(صدى):

علّق المسؤول بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي على قصة يتناقلها رواد التواصل الاجتماعي، بشأن رد فعل وزير الخارجية الراحل سعود الفيصل على خطأ كتابي بأحد الخطابات الواردة له من الوزارة.

وتقول القصة المتداولة إن خطاباً ورد لوزير الخارجية سعود الفيصل من الوزارة وبه خطأ كتابي، حيث حُذف سهواً حرف الصاد وحوّل لقب الفيصل إلى الفيل، لتكون ردة فعل “الفيصل” غاضبة ويستفهم بقسوة عن عدد مَن مرّ بهم الخطاب.

وأكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير أسامة نقلي، أن ما ذهبت إليه تلك القصة غير صحيح، مضيفاً أن “الفيصل لم يقل بها، وليست من أخلاقه”.