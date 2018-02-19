تفاصيل.. دهس شاب بطريق الرصراص بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

دهس مجهول بمركبته شابًّا عشرينيًّا على طريق الرصراص بخميس مشيط، وفرَّ هاربًا من موقع الحادث. فيما يرقد الشاب بمستشفى عسير المركزي في حالة حرجة.

وفي التفاصيل، قال المواطن جمعان اليزيدي، قريب الشاب المصاب عوض شوعان القحطاني، إنه تعرض لدهس من إحدى المركبات على طريق الرصراص من مركبة يقودها شخص بسرعة عالية، ولاذ السائق بالفرار، وترك قريبه يصارع الموت.

وأوضح اليزيدي أن الحاضرين بالموقع لم يتمكنوا من التقاط رقم لوحة المركبة، وذكروا مواصفاتها للجهات المعنية التي ما زالت تكثف البحث عن السائق.

وأشار إلى أن قريبه في وضع حرج، ويرقد في العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي.. متمنيًا من الجهات المعنية الإطاحة بالسائق الذي تجرد من الإنسانية، وهرب دون إنقاذ المصاب أو تسليم نفسه للجهات المعنية.