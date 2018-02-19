فوائد تناول الماء قبل القهوة

متابعات(صدى):

يعتبر الإكثار من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين وعلى رأسها ” الشاي والقهوة “، قد يتسبب فى بعض الأضرار منها منع امتصاص الفيتامينات والمعادن.

وفي هذا السياق أوضح موقع ” بولد سكاي ” الهندي أنه لتناول كوبا من الماء قبل تناول الشاي والقهوة، فوائد عديدة.

وذكر أن تناول كوب من المياه قبل تناول القهوة أو الشاي يساعد في حفظ الحموضة الموجودة في المعدة، وهو ما يقي من مخاطر تعرضنا للإصابة بمخاطر القهوة أو الشاي والتي منها التسبب في قرحة المعدة وغيرها من الأضرار المتعارف عليها حال الإكثار من تناولهم.

لذا فإن من الأفضل ملء المعدة بواسطة المياه لأخذ نسبة الحموضة المعقولة في المعدة وتكون مضادات للبكتريا ولأي فيروسات.

ومن أضرار الكافيين : التأثير على توازن السوائل والطاقة فى الجسم، ارتفاع ضغط الدم، الشعور بالتوتر والقلق والعصبية، التسبب فى اضطرابات فى النوم.