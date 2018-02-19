هلاليون يطالبون ياسر القحطاني بالاعتزال

نواف السالم(صدى):

بسبب تراجع مستواه، طلب جماهير نادي الهلال من قائد الفريق ياسر القحطاني بالاعتزال نهاية الموسم، وعدم الاستمرار في الملاعب.

وأطلق برنامج “أكشن يا دوري” استفتاء على حسابه في “تويتر” لجماهير الهلال، طالبهم فيه بتوجيه رسالة لياسر القحطاني، وكانت الخيارات الثلاثة: “اعتزل آخر الموسم، انتقل لنادٍ آخر، حاول ترجّع مستواك”.

وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 113 ألف شخص، بتصويت 68% من الجماهير على الخيار الأول وهو مطالبة اللاعب بالاعتزال، فيما طالب 25% فقط منه أن يعود لمستواه، و7% طالبوه بالبحث عن ناد آخر.

يذكر أن الكثير من الجماهير والإعلاميين الرياضيين قد أكدوا أن قائد الهلال لم يعد مستواه كالسابق وعليه ألا يستمر في صفوف الهلال، حيث طالب الكثيرون إدارة الفريق بترحيله إلى ناد آخر، إلا أن معظم الجماهير عبرت عن أمنيتها في اعتزاله في صفوف الزعيم احتراماً لتاريخه.