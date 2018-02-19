دراسة: الأكل ببطء يخفض الوزن

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من أصحاب الوزن الزائد من مشكلة عدم القدرة على اتباع نظام غذائي معين، فتجنب بعض المأكولات في سبيل إنقاص الوزن أمر يعد ” قاسي ” في بعض الأحيان.

وفي هذا الصدد كشفت دراسة يابانية جديدة أن الأكل ببطء قد يساعد على تخفيض الوزن، فالشخص الذي يأكل ببطء يشعر بالشبع في الوقت المناسب ويحصل على سعرات حرارية أقل.

وأشارت الدراسة نفسها إلى أن الشخص الذي يأكل بسرعة يواصل الأكل، على الرغم من حصوله على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم.

وأكدت أن التخلي عن المقرمشات ووجبات الطعام المسائية، على الأقل ساعتين قبل النوم يحمي الجسم من الإصابة بالبدانة، وفق ما أشار إليه موقع جريدة “أرتس تسايتونج” الألمانية.

ويؤكد الأطباء أن تناول الطعام ببطء يرتبط بفقدان الوزن عكس الأكل بسرعة، ويرجع ذلك إلى الإشارات التي تنشأ في الأمعاء، وتنقل للدماغ أن الجسم وصل إلى مرحلة الشبع.

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