“الأرصاد” تتوقع سقوط أمطار في المملكة

عادل الحربي (صدى):

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد حسين القحطاني، إن الأجواء في المملكة مازالت متقلبة وفصل الشتاء لم ينتهِ بعد، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً في درجات الحرارة بشكل واضح على مناطق المملكة نتيجة التأثر بكتلة هوائية باردة.

وتوقع القحطاني، خلال حديثه لـ ” الإخبارية “، سقوط أمطار في ظل تأثر مناطق الشمالية والشرقية والوسطى والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة بالتقلبات الجوية.

في سياق متصل، حذّر الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد من أتربة مثارة وعوالق ترابية فجر اليوم (الإثنين) على منطقة الرياض؛ لتشمل وادي الدواسر والخرج والطريق الواصل للمنطقة الشرقية.