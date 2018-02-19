شراكة بين” وادي الظهران” و” تطوير ” لاستثمار المدارس

عادل الحربي (صدى):

شهد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم ، وبحضور مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن معالي الدكتور خالد السلطان، توقيع اتفاقية بين “شركة وادي الظهران للمعرفة”، التابعة للجامعة، وشركة “تطوير للمباني” التابعة للوزارة، يتم بمقتضاها قيام شركة “المعرفة” بالتشغيل والاستثمار في مدارس التعليم الخاص التي ستطرحها الوزارة، وذلك باستخدام نموذج “مدارس الجامعة”، وهو البرنامج التعليمي، الذي تقدمه المدارس، وتشرف على تشغيله شركة المعرفة، وتعمل على تسويقه ونشره في قطاع التعليم بالمملكة.

ومثل “وادي الظهران للمعرفة” في التوقيع على الاتفاقية، رئيسها التنفيذي الدكتور ناصر بن محمد العقيلي، فيما مثل “تطوير للمباني” رئيسها التنفيذي المهندس فهد الحماد، وذلك بمقر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

وقدم الدكتور السلطان الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم، موضحاً أن حضور الدكتور العيسى لحفل التوقيع اليوم، يأتي في إطار الدعم المستمر وغير المحدود، الذي يقدمه معاليه لدعم التعليم في المملكة، ويؤكد حرصه على تبني وتعزيز أي مبادرات فعالة وجديدة، تسهم في الارتقاء بمستوى أبنائنا الطلاب والطالبات”.