بالصور..شبيهة الدمية باربي: ” أشعر بالضيق كأنني أعيش في قفص “

موسكو(صدى):

تسبب الجمال الذي تمتعت به أنجيليكا كينوفا، الروسية، في شعورها بالضيق حيث تتمتع بجمال شديد، وتشبه الدمية ” باربي ” في ملامحها، الأمر الذي جعل والديها يمنعانها من الخروج من المنزل بسبب قلقهما الشديد عليها.

وقالت كينوفا البالغة من العمر 26 عاما: ” إنني أشعر بالضيق بسبب عدم قدرتي على مغادرة المنزل لعدم رغبة والديّ في خروجي بمفردي، وكأنني أعيش في قفص من الذهب “.

وأضافت : ” أنا غير سعيدة، فوالداي لا يسمحان لي بالخروج من المنزل بمفردي والتواصل مع الآخرين، وكنتيجة لذلك، أنا لا أقدر على مواجهة الحياة الحقيقية، فأنا مثل الدمية الحية، فهما يطلقان علي لقب باربي “.