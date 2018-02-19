بالفيديو..” المطلق ” يوجه رسالة للمتقاعدين

علي القحطاني (صدى):

وجه عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، رسالة إلى المتقاعدين ،حثهم فيها على استثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وقال المطلق في رسالته : ” ينبغي على المتقاعد تخفيف القيود على أبنائه ” ، وشغل وقته بما يقلل من حالة التوتر والملل.

وأضاف: ” بعض المتقاعدين يحاصرون أسرهم وأبناءهم بالأسئلة حال دخولهم وخروجهم، وأن ذلك مدعاة لضيقهم وانزعاجهم “.

جاء ذلك ردًا على سؤال امرأة زوجها متقاعد؛ يقضي طوال وقته في البيت، وتشتكي من كثرة أسئلته وطلباته، وهي شكوى قد تتردد باستمرار عند بعض أسر المتقاعدين.