بالفيديو..” المطلق ” يوجه رسالة للمتقاعدين
وجه عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، رسالة إلى المتقاعدين ،حثهم فيها على استثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
وقال المطلق في رسالته : ” ينبغي على المتقاعد تخفيف القيود على أبنائه ” ، وشغل وقته بما يقلل من حالة التوتر والملل.
وأضاف: ” بعض المتقاعدين يحاصرون أسرهم وأبناءهم بالأسئلة حال دخولهم وخروجهم، وأن ذلك مدعاة لضيقهم وانزعاجهم “.
جاء ذلك ردًا على سؤال امرأة زوجها متقاعد؛ يقضي طوال وقته في البيت، وتشتكي من كثرة أسئلته وطلباته، وهي شكوى قد تتردد باستمرار عند بعض أسر المتقاعدين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26924 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحليل للوضع الاقتصادي الراهن:
الحكومة: إصلاحات اقتصادية.
التجار : قرارات حكيمة تصب في مصلحة المواطن.
الليبراليين: أسوة بأوروبا وأمريكا.
المطاوعة: بسبب الذنوب والمعاصي.
أهل نجد: الشيوخ أبخص .
أهل الجنوب: هذي عين.
أهل الحجاز: كله من البدو.
أهل الشرقية: عادي ..مثل دبي.
اهل الشمال: أهم شي الحطب ما عليه ضريبة . 😂😂😂