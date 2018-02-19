” تعليم الرياض ” تصدر تعميما بشأن تطبيق الاختبارات المركزية

عادل الحربي (صدى):

أصدر المدير العام للتعليم بالرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، تعميما يؤكد على تطبيق الاختبارات المركزية على جميع طلاب المرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية والأهلية كافة بالمنطقة، في اختبارات الفصل الدراسي الثاني الجاري.

وذكر التعميم أنه ” سيتم اختيار مادة لكل صف من صفوف المرحلة المتوسطة، وإعداد الأسئلة فيها من قِبل إدارة التعليم “، مشيرًا إلى عدم إعلان جدول الاختبارات إلا بعد إعلان المادة المركزية التي سيتم اختبار الطلاب فيها، على أن يتم إعلان المادة المركزية قبل الاختبارات بأسبوع.

ولف إلى ضرورة الوصول إلى مؤشرات عالية في الاختبار المركزي، وتوعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بتطبيقها، والتشديد على المعلمين والمعلمات بضرورة تغطية جميع عناصر المقرر الدراسي، والبعد عن الملخصات التي تختزل المنهج.

وكلف الوهيبي جميع المعلمين والمعلمات في جميع التخصصات بإعداد أسئلة اختبار الدور الأول في الموعد المحدد وفق خطة المدرسة.