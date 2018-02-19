الهلال الأحمر ينظم دورات لتدريب المتطوعات لخدمة الحجاج والمعتمرين

نايف السالم(صدى):

ينظم قسم التدريب النسائي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، دورات تدريبة للراغبات في التطوع لخدمة الحجاج والمعتمرين، واستعدادا لموسم القادم.

ويأتي ذلك بمتابعة من مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبيد بن مسحل العتيبي، ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، الذي يحتوي على مواضيع مهمة مثل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية إسعاف حالة الغصة للكبار والصغار وكيفية التعامل مع حالات الحروق وأنواعها وكيفية اسعافها والتسمم وأنواعه، وكيفية اسعافه والكثير من المواضيع الإسعافيه .

وتقدم الدورات التدريبية الدكتوره ابتسام المنيعي، كما يتم إطلاع المتدربات على سيارة الإسعاف وما تحتويه من أجهزة ومعدات اسعافيه، وكيفية استخدام هذه الأجهزة في مختلف الحالات الطارئة .