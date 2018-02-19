باحثون يؤكدون على أن تطعيم الإنفلونزا لا يصيب الأطفال بالصرع

أوسلو(صدى):

قال باحثون في النرويج إن القلق من أن‭‭‭ ‬‬‬يؤدي التطعيم ضد الأوبئة إلى إصابة الأطفال بصرع ليس له ما يبرره على ما يبدو.

وأضافت الطبيبة سيري هابيرج من المعهد النرويجي للصحة العامة في أوسلو: خلال تفشي إنفلونزا الخنازير في 2009 تم تطعيم أكثر من نصف أطفال النرويج.

وذكرت أن ” الهدف من دراستنا هو التحرى عما إذا كان التطعيم ضد تفشي الإنفلونزا له صلة بزيادة خطر إصابة الأطفال بالصرع.

وقالت هابيرج إن :القلق من وجود صلة بين التطعيم والاضطرابات العصبية واضطرابات النمو ربما يحد من استعداد الآباء للسماح بتطعيم أولادهم. ربما يكون لتراجع معدلات التطعيم نتائج سلبية ولاسيما بالنسبة للأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض.