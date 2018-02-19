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الأرصاد: كتلة هوائية باردة تؤدي لانخفاض الحرارة بالمملكة

الأرصاد: كتلة هوائية باردة تؤدي لانخفاض الحرارة بالمملكة
نايف السالم(صدى):

كشف حسين القحطاني متحدث الأرصاد ، عن توقعات الحالة الجوية خلال الفترة المقبلة ، لافتًا إلى أن المملكة تتعرض لانخفاض في درجات الحرارة بشكل واضح على أغلب المناطق ، بسبب التأثر بكتلة هوائية باردة .

وأشار ” القحطاني ” ، خلال مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية ، إلى أن مناطق الشمالية والشرقية والوسطى والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة ، تتعرض لتقلبات جوية حتى يوم غد الإثنين ، وسط توقعات بسقوط الأمطار .

وأوضح متحدث هيئة الأرصاد ، أن المملكة لا تزال تشهد أجواء متقلبة ، حيث لم ينته فصل الشتاء بعد .


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