مؤتمر مكافحة الإرهاب بميونيخ يطالب بمحاكمة عالمية لإرهاب قطر

طلال الضوي(صدى):

برزت على سطح أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، الأزمة القطرية بوصفها المحرك الأول لكثير من الأزمات في المنطقة، إذ تحول المؤتمر إلى محاكمة عالمية لإرهاب الدوحة، شملت آراء من مختلف الدول تدين وتشجب تصرفات الدوحة ودورها في تمويل ودعم الإرهاب في المنطقة.

فمنذ اليوم الأول شهد المؤتمر تقديم مذكرة رسمية من وفد الدبلوماسية العربية بالجرائم الإرهابية والدول والمنظمات التي تعمل على نشر التطرف في العالم.

وطالبت المذكرة باتخاذ التدابير المناسبة لمنع دولة قطر من تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة الأخرى، كما أكدت ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة الإرهاب، والذي يدعم بشكل قوي من إمارة قطر.

ومن أبرز المطالب؛ مقاطعة اقتصادية لقطر من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، خاصة في تجارة النفط والغاز، مصادرة وتجميد أصول واستثمارات أجنبية من قبل أشخاص ومؤسسات قطرية، وعقد مجموعة خاصة للتحقيق في الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وإلغاء منح حق تنظيم كأس العالم 2022 إلى قطر.