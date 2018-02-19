القيمة المضافة توضح الحالات التي لا تخصم فيها ضريبة المدخلات

عادل الحربي(صدى):

أوضحت ضريبة القيمة المضافة، اليوم الأحد، أنه يوجد حالات معينة لا يتم فيها خصم ضريبة المدخلات.

وأشار حساب الضريبة المضافة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى أن الحالات هي أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية مثل خدمات تموين الأغذية أو المشروبات في الفنادق والمطاعم والأماكن المشابهة، أو شراء.

وضمن الحالات أيضًا استئجار المركبات المقيدة وتصليح أو تعديل أو صيانة أو تقديم أي خدمات على المركبات المقيدة، وأيضًا الوقود المستخدم في المركبات المقيدة، وأي سلع أو خدمات مخصصة للاستعلام الشخصي وليست للنشاط الاقتصادي أو التجاري.

وأضافت القيمة المضافة، أنه باستطاعة المنشآت خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات، للحصول على صافي الضريبة، وأن صافي الضريبة هي الضريبة الناتجة عن طرح الضريبة القابلة للخصم من الضريبة المستخدمة خلال نفس الفترة الضريبية.