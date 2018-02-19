بالصور.. تعليم الليث يأهل 25 معلمًا لمراكز ” ستيم ” المدرسية

نايف السالم(صدى):

انطلقت اليوم بمركز الموهوبين بالليث فعاليات البرنامج التأهيلي لمعلمي مراكز (ستيم – STEM ) الذي تنفذه شركة تطوير للخدمات التعليمية ، بدعم وتمويل من مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية ، ويشارك فيه (25) معلماً من مختلف التخصصات العلمية بمدارس المحافظة , بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي .

ورحب الدكتور الحازمي خلال لقاء تدشين البرنامج بالمعلمين المشاركين ، مشيداً بتميزهم العلمي والمهني ، مشيراً إلى التحولات الكبيرة التي تشهدها المؤسسات التعليمية على الأصعدة كافة ، والتي تأتي منسجمة مع رؤية التحول الوطني 2020 وصولاً إلى تحقيق رؤية 2030 .

ويأتي البرنامج في إطار شراكة إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم الموهوبين، مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية ، من أجل دعم إنشاء مركز ” ستيم ” بمقر مركز الموهوبين الذي يعد بمثابة منهجية علمية حديثة لربط العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ، مبيناً أن برنامج الدورة يقام لمدة أسبوع كامل بواقع 35 ساعة تدريبية.

وسيتم تدريب المعلمين على منهجية ” ستيم ” وتطبيقات الحقائب التعليمية لثمانية مجالات وهي : علوم الفضاء والطيران، والعلوم الحيوية والبيئة، والصناعات الكيميائية وتقنية النانو، وعلوم الحاسب الآلي، وعلوم الإلكترونيات، والهندسة والرياضيات، والتطبيقات الفيزيائية، والروبوت، بهدف تدريب وإعداد المعلمين على الحقائب التعليمية وآليات التنفيذ لمراكز ” ستيم ” المدرسية، ورفع الكفاية المهنية للمعلمين ومدهم بالخبرات والمهارات اللازمة للتطبيق ، مشيراً بأن شركة تطوير للخدمات التعليمية بدأت في توريد الأجهزة والاحتياجات اللازمة لتفعيل المركز .