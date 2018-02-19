بالصور.. أمير الرياض يفتتح معرض ” تراثنا حبنا ” الرابع

عادل الحربي (صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، مساء اليوم معرض ” تراثنا حبنا ” في نسخته الرابعة للفنون التشكيلية والذي يقام في البيوت الطينية بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع .

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن بالغ شكره وتقديره للقائمين على الفعالية والفنانين الذين قدموا مواهبهم المميزة , لافتا سموه إلى الحضارية في هذه الأعمال وتقديمها وأصالتها وربطها بالماضي وتحقيق معادلة صحيحة .

ويأتي المعرض لإحياء القيمة التاريخية واكتشاف الماضي الأصيل وإظهاره برؤية معاصرة وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية .

ويضم المعرض أعمالا فنية تشكيلية معاصرة مستوحاة من التراث السعودي بتقنيات مختلفة من رسم، وتصوير، ونحت وأعمال تركيبية ومفاهيمية يقدمها أكثر من 20 فناناً وفنانة سعوديين من جميع مناطق المملكة.