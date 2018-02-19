بالصور.. أمير الرياض يفتتح معرض ” تراثنا حبنا ” الرابع
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، مساء اليوم معرض ” تراثنا حبنا ” في نسخته الرابعة للفنون التشكيلية والذي يقام في البيوت الطينية بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع .
وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن بالغ شكره وتقديره للقائمين على الفعالية والفنانين الذين قدموا مواهبهم المميزة , لافتا سموه إلى الحضارية في هذه الأعمال وتقديمها وأصالتها وربطها بالماضي وتحقيق معادلة صحيحة .
ويأتي المعرض لإحياء القيمة التاريخية واكتشاف الماضي الأصيل وإظهاره برؤية معاصرة وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية .
ويضم المعرض أعمالا فنية تشكيلية معاصرة مستوحاة من التراث السعودي بتقنيات مختلفة من رسم، وتصوير، ونحت وأعمال تركيبية ومفاهيمية يقدمها أكثر من 20 فناناً وفنانة سعوديين من جميع مناطق المملكة.
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