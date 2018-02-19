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بالصور.. برباعية في نجد في ذهاب الصعود.. عرعر في بر الأمان

بالصور.. برباعية في نجد في ذهاب الصعود.. عرعر في بر الأمان
سعيد العجل(صدى):

كسب الفريق الأول بنادي عرعر لقاء ذهاب (32 ) في تصفيات الصعود للدرجة الثانية ، إثر تغلبه على ضيفه نجد من حوطة سدير بأربعة أهداف مقابل هدف ، سجلت ثلاثة أهداف عرعر متتابعة في غضون سبعة دقائق تقريبا من الشوط الثاني ، مما أثار الفرحة لدى الجماهير .

كما أهدرت لعرعر عدة هجمات كانت كفيلة بزيارة رصيد الأهداف ، تقارب مستوى الفريقين في الشوط الأول ، وفي الشوط الثاني تفوق عرعر مستوى ونتيجة ، توجت المباراة بحضور عدد من أعضاء الشرف لنادي عرعر وجماهير أزرت فريقها بأهازيجها .

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة القادم في حوطة سدير في لقاء الإياب.


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