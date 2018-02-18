بالصور.. جناح هيئة الزكاة بالجنادرية 32 يستقبل بلاغات الضريبة

سعيد العجل(صدى):

استقبل جناح الهيئة العامة للزكاة والدخل زواره في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ 32، حيث اطلعوا على ما يحويه الجناح من معروضات ومخطوطات قديمة عن الزكاة وضريبة الدخل اكثر من 60 سنه.

وكذالك نشر الوعي الزكوي بأهمية الزكاة لدعم الضمان الاجتماعي من خلال الحساب المخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي.

وتوزيع نشرات تعريفية لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية و ضريبة الدخل و عرض تطبيق VAT على الاجهزة الذكية وما يحتوية من خدمات لزوار كالحسابة الضريبة و البلاغات والتحقق من تسجيل المنشاة في الضريبة باستخدام اداة مسح الرمز وخدمات اخرى .

ويقدم الجناح الرد على الاستفسارات و استقبال البلاغات عبر الاجهزة الذكية بهدف نشر الوعي الضريبي.