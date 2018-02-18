شاهد.. وصول سيارات تدريب قيادة المرأة إلى جامعة نورة

عادل الحربي(صدى):

استقبلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالمدرسة السعودية لقيادة المركبات، قبل أيام، أولى دفعات السيارات المخصصة للتدريب من معهد لتعليم قيادة السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيدًا لاستقبال الراغبات بتعليم القيادة الفترة القادمة.

وتواصل الجامعة، استعدادها لإكمال تجهيزات مركز تعليم المرأة للقيادة قبل حلول موعد قيادة المرأة بـ 3 أشهر تقريبًا.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان الجامعة عن رغبتها بتوظيف مدربات لقيادة المركبات.