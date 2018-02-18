شاهد.. وصول سيارات تدريب قيادة المرأة إلى جامعة نورة
استقبلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بالمدرسة السعودية لقيادة المركبات، قبل أيام، أولى دفعات السيارات المخصصة للتدريب من معهد لتعليم قيادة السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيدًا لاستقبال الراغبات بتعليم القيادة الفترة القادمة.
وتواصل الجامعة، استعدادها لإكمال تجهيزات مركز تعليم المرأة للقيادة قبل حلول موعد قيادة المرأة بـ 3 أشهر تقريبًا.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان الجامعة عن رغبتها بتوظيف مدربات لقيادة المركبات.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8322 ] نشر منذ 1 ساعة
طـــــيب . خَلَــن بالكِــن مــن ألبعاريــن بالخَـــــط . 🐪🐪🐪🐪😊.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 45 دقيقة
وليه نلقى بعارين 😰 من زود الشطاره بنمسك خطوط يالله يالله نحركها بالحاره
المهم كل الرجال تقدمون على اجازات بالفتره القادمه
لسلامتكم وحفظا لارواحكم بس😰
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1515 ] نشر منذ 36 دقيقة
ههههههههههه 😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8322 ] نشر منذ 35 دقيقة
= يخيتي بنت النور🌹. =
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جِعـــــــل أرواحــــــــنا فِــــــــــداكِــــن .🚦⛔️🚦.😊.