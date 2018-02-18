3 نصائح للتعامل مع حروق الأطفال
تعتبر الحروق من الإصابات الشائعة لدى الأطفال، بسبب جذب أواني الطهي من الموقد أو أثناء حفلات الشواء.
ونصحت الجمعية الألمانية لجراحات الأطفال بتبريد مواضع الحروق الصغيرة بواسطة ماء فاتر في غضون نصف الساعة الأولى.
في حين لا يُفضل استخدام أكياس التبريد لأنها تنطوي على خطر الانخفاض الشديد لدرجة حرارة الجسم، وللسبب ذاته لا يجوز استخدامها في حال مواضع الحروق الكبيرة بصفة خاصة.
وقالت الجمعية إن الوصفات المنزلية الشائعة، مثل الزبادي والدقيق الأبيض، لا تفيد في علاج الجروح الناجمة عن الحروق. ولتجنب إصابة الطفل بحروق من الأساس ينبغي مراعاة وضع أواني الطهي على الشعلات الداخلية للموقد لتكون بعيدة عن متناول يده، كما لا يجوز أثناء الشواء استخدام المواد المساعدة على الاشتعال مثل الإيثانول.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7329 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحميهم ويكفيهم كل شر❤
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يقوله يارب بس
الافضل عسل اصلي تحطين جزء منه بثلاجه واذا قدر الله على طول تحطين من العسل ع الحرق يروح اثره ويشفي باذن الله
والله الحافظ❤️
رااايق[ عدد التعليقات: 3778 ] نشر منذ 1 ساعة
اوقايه خير من العلاج ** أبعدوهم عن هذه الأماكن * وريحونا ** بس أشوي أهتمام لأبناءكم *
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يجنبكم كل هذا كله **