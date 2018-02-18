المملكة تستقطب استثمارات جديدة لبناء أكبر وأول مجمع تجاري

نايف السالم(صدى):

أعلنت المملكة عن استعدادها لبناء أول وأكبر المجمعات التجارية على أراضيها خلال السنوات المقبلة.

وبحسب مجلة كونستراكشن ويك أونلاين الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، فإن الرياض ستحتضن أول وأكبر مجمع تجاري على مساحة 160 ألف متر مربع، وهي أرض ستشمل جوانب ترفيهية ومطاعم وخيارات مختلفة للتسوق بشتى أنواعه، وسيكون من تنفيذ شركة ” RED House ” العقارية، والتي تعد نتاجًا مشتركًا من التعاون بين المملكة ولبنان.

ويجري حاليًا تطوير التصميم الاختباري للمشروع، في حين يقدر المطور أن الحجم الكلي لأعمال المقاولات يبلغ حوالي 80 مليون دولار، كما أكد المتحدث باسم الشركة لـ “ كونستراكشن ويك ” : “ نتفاوض حاليًا لاختيار المقاولين لتنفيذ البنية التحتية والمباني ذات الهيكل الأعلى ” ، مضيفًا أن ريد هاوس تُجرى أيضًا مناقشات مع شركة تشغيل وشركات إدارة دولية للمشروع.

وتأسست شركة ريد هاوس في عام 2015 بالشراكة مع دبي للاستثمار لإدارة وتطوير المشاريع العقارية الضخمة في المملكة العربية السعودية والتي تشمل مشروع مجمع الرياض للاستثمار الذي تبلغ مساحته 11 مليون متر مربع والمجمع الصناعي والتجاري واللوجيستي المختلط شرق الرياض.