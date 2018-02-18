استرداد ما يقارب 4 ملايين متر مربع من أراضى الحكومة بالموية

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهة المختصة في محافظة المويه بمكة المكرمة، من استعادة أراضي حكومية تم التعدي عليه، حيث بلغت مساحة الأراضي التي تمت إزالة الإحداثات منها واستعادتها ما يقارب أربعة ملايين متر مربع، وذلك في خلال الخمسة الأشهر الماضية من العام الجاري.

وأوضح رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمحافظة المويه خالد بن بجاد المرشدي، أن الجهة المختصة في المحافظة نفذت عمليات إزالة تعديات وإحداثات على أراض حكومية تقدر مساحتها الإجمالية بثلاثة ملايين وثمانمائة ألف متر مربع خلال خمسة أشهر، بداية من شهر محرم إلى شهر جمادى الأولى لعام 1439هـ.

وأضاف ” المرشدي ” ، أنه قد تمت استعادتها تمهيدًا لتسليمها للجهة ذات العلاقة للاستفادة منها في تخطيطها وإعادة توزيعها وفق آليات التوزيع المعمول بها لدى تلك الجهات.