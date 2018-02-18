بالصور.. الداخلية تثقف أطفال الجنادرية بـ ” المسرح والرسومات “

سعيد العجل(صدى):

عززت وزارة الداخلية إهتمامها بوعي وثقافة الاطفال عن الامن والسلامة ومخاطر المخدرات ، ودور رجال الامن في ذلك عبر أنشطة وفعاليات متعددة في معظم أجنحة القطاعات الامنية في مهرجان ” الجنادرية 32 ”

ففي جناح المركز الوطني للعمليات الامنية وعبر رسائل مبسطة تمثلت في كراسات رسم تحمل الرقم 911 المخصص للاتصالات الطارئة لترسيخه في أذهن الأطفال بطريقة محببه لهم ومبسطه خلال زيارتهم للجناح الذي تم تجهيزه بألعاب خاصة بالأطفال .

فيما يقدم جناح المديرية العامة لمكافحة المخدرات رسائل توعوية بشكل مشوق عن أضرار وخطر المخدرات على المجتمع معززه بالجوائز التي يتم تقديمها بشكل يومي للأطفال في منطقة المسرح المفتوح والذي يكتظ بالزوار بشكل يومي .

كما أتاح جناح الوزارة بوسط المهرجان إمكانية صعود الأطفال للمركبات الأمنية والتصوير بداخلها والتفاعل مع التقنيات الموجودة داخلها ومحاكات المهام الموكلة لرجال الأمن.

هذا وشهدت أجنحة الوزارة المختلفة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” جنادرية ٣٢ ” خلال الأيام الماضية توافد أعداد كبيرة من العوائل برفقة أطفالهم لزيارة الأجنحة ومشاهدة المعروضات المتوفرة والتقنيات المتواجدة وخاصة الحديثة منها .