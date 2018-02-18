حفل عائلي لنجوم ” ذا فويس كيدز ” بالرياض

أماني الغامدي(صدى):

كشفت هيئة الترفيه عن مفاجأة جديدة للعوائل ، اليوم الأحد ، بتنظيمها حفل غنائي مباشر لنجوم برنامج المواهب الشهير ” ذا فويس كيدز ” ، حيث يتم تخصيصه للعوائل ، ليقام بالرياض .

وأشارت الهيئة ، إلى أن الحفل يحييه الفائز بالنسخة الثانية التي انتهت خلال العام الحالي ، وهو المغربي حمزة لبيض ، بالإضافة إلى لين الحايك الفائزة بالجائزة في الموسم الأول من البرنامج خلال العام الماضي ، لينضم إليهما مواهب أخرى وهم جنى الجندي ولوجي المسرحي وأشرقت خليفة .

وأوضحت الهيئة ، أن الحفل سيقام بمركز الملك فهد الثقافي يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجاري ، في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءاً وحتى العاشرة مساءاً .

وتتراوح تذاكر الحفل بين 100 ريال للفئة الفضية و250 ريال للفئة الذهبية ، بالإضافة إلى 350 ريالًا للفئة الماسية ، و450 ريالًا للفئة الملكية ، كما يمكن شراء التذاكر من خلال الرابط التالي ( هنــــــــا ) .