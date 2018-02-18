بالفيديو.. اشتعال وسقوط طائرة الركاب الإيرانية

طهران(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط الطائرة الإيرانية التابعة لشركة ” آسمان ” ، اليوم الأحد، والتي قتل كل من عليها وعددهم 66 شخصا بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

وقال مدير العلاقات العامة لشركة آسمان الإيرانية للطيران محمد تقي طباطبائي، إن جميع المسافرين وطاقم الطائرة ايه تي ار والبالغ عددهم 66 شخصا لقوا مصرعهم إثر اصطدام الطائرة بجبال دنا في منطقة سميرم وتحطمها.

وكان رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند، أعلن في وقت سابق أن الطائرة التي فقد الاتصال بها صباح اليوم خلال قيامها برحلة من طهران إلى ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب إيران سقطت في ضواحي سميرم بمحافظة اصفهان وسط البلاد.

من جانبه أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني في مدينة اصفهان شهريار انصاري عن إيفاد 10 فرق من التدخل السريع إلى مكان سقوط الطائرة بالإضافة إلى إيفاد مروحية تابعة للهلال الأحمر.