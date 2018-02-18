” القرني ” يطالب قنوات تلفزيونية بالاعتذار عن إساءتها له
أعرب محامي الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني ، عن استيائه مما تم تداوله من إساءة للشيخ ، مطالبًا مجموعة قنوات ” إم بي سي ” و ” العربية ” ، بحذف تغريدة تخص الموكل ، حيث اعتبرها تشهيرًا وإساءة كبيرة له .
ومن جانبه نشر الشيخ ” القرني ” ، خطابًا رسميًا ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، يوضح أن المحامي ماجد محمد قاروب بعث رسالة إلى مجموعة القنوات ، جاء في نصها ” أشير إلى ما نشر اليوم بتاريخ 18 فبراير 2018 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكم والتغريدة بشأن موكلي فضيلة الدكتور الشيخ عائض القرني.. إن ما تم نشره يعتبر تشهير وإساءة بموكلي ونطلب منكم بشكل فوري حذف ما نشر والتغريدة مع نشر اعتذار فوري لسعادته مع الاحتفاظ بجميع حقوق موكلي تجاهكم وكل ما ينقل عنكم ونشر خطابي هذا على جميع مواقعكم فورًا ” .
فيما اكتفى الشيخ عائض القرني بالتعليق على الموقف ، من خلال كتابة آية ” وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ” ليرفق بها الخطاب المنشور عبر حسابه .
666[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعتذار مين وتهدد مين انت من يعتذر لمن سطوت على مؤلف والدهم ماهي كل مره تسلم الجره وانت لماذا لم تنكر الحكم الذي صدر ضدك في سرقتك مؤلف الباشا
رعد ***[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله بعض الناس وجوهها اوسع من الدهناء
ابو وليد[ عدد التعليقات: 576 ] نشر منذ 2 ساعتين
متعود يسرق مؤلفات الناس ويعرف ان الناس شوي وتنسى كما سبق وتعدى على الصحابي معاويه وابنه واتهمهم بانهم لصوص
زائر[ عدد التعليقات: 1165 ] نشر منذ 54 دقيقة
حضرة الشيخ المقرون ناسيا ان قنوات ام بي سي كانت تدفعلك النقود لتجري مقابله معهم و سبب شهرتك .
المر[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 33 دقيقة
يعني الباشا مولف معروف وسوقه ماشي والقرني غير ياخذمنه والامايعرف يولف ولالاشهره الشيخ هو اللي معروف ومشهور وعلم وكلها قصص للصحابه يكتبون الناس عنها قرا وفسر وذولا ماصدقوا قضايا المحامين حقوق النشر وغيره