” القرني ” يطالب قنوات تلفزيونية بالاعتذار عن إساءتها له

علي القحطاني (صدى):

أعرب محامي الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني ، عن استيائه مما تم تداوله من إساءة للشيخ ، مطالبًا مجموعة قنوات ” إم بي سي ” و ” العربية ” ، بحذف تغريدة تخص الموكل ، حيث اعتبرها تشهيرًا وإساءة كبيرة له .

ومن جانبه نشر الشيخ ” القرني ” ، خطابًا رسميًا ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، يوضح أن المحامي ماجد محمد قاروب بعث رسالة إلى مجموعة القنوات ، جاء في نصها ” أشير إلى ما نشر اليوم بتاريخ 18 فبراير 2018 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكم والتغريدة بشأن موكلي فضيلة الدكتور الشيخ عائض القرني.. إن ما تم نشره يعتبر تشهير وإساءة بموكلي ونطلب منكم بشكل فوري حذف ما نشر والتغريدة مع نشر اعتذار فوري لسعادته مع الاحتفاظ بجميع حقوق موكلي تجاهكم وكل ما ينقل عنكم ونشر خطابي هذا على جميع مواقعكم فورًا ” .

فيما اكتفى الشيخ عائض القرني بالتعليق على الموقف ، من خلال كتابة آية ” وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ” ليرفق بها الخطاب المنشور عبر حسابه .