الإعلامي ” محمد العرب ” لـ ” صدى ” : حرس الحدود تبذل كل ما لديها لتأمين أغلي البلدان

سعيد العجل(صدى):

زار الإعلامي محمد العرب، جناح المديرية العامة لحرس الحدود في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، وتعرف على محتويات المعرض، وإنجازات حرس الحدود في التصدي للمتسللين، والأجهزة المتوفرة لدى القطاع.

وقال الإعلامي في تصريح خالص لـ ” صدى ” ، إن قوات حرس الحدود تبذل كل ما لديها لتأمين الحدود على كل الاتجاهات، لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض استقرار المجتمع والإضرار بأمن أغلي البلدان بلاد الحرمين، مشيرًا إلى أنه شاهد كيف استطاع جنودنا البواسل التصدي لتجار البشر من الحوثيين.

وأضاف محمد العرب، أن مشاركة حرس الحدود تتماشى مع حجم ومعطيات هذا المهرجان السنوي الكبير، وتؤكد على إبراز النواحي الثقافية والفكرية والجهود الأمنية لمملكتنا الغالية، من خلال معرض يقدم من خلاله للزوار كافة المعلومات عن مهام وواجبات الجهاز ورسالته للمجتمع، وما وصل إليه من تطور تقني وبشري منذ نشأته.