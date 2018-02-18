نسائي الإرشاد ينصحن لاعبات السيكونس بعدم اللعب في ساحة الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

قدم القسم النسائي في إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام ، النصح للاعبات ” السيكونس ” في ساحات الحرم المكي المتداولة صورهن يوم الجمعة الماضي، واستجبن للمناصحة وغادرن الموقع في الحال.

ولاحظ 3 من مشرفي الوردية في إدارة الساحات يوم الجمعة الماضي، لعب عدد من النساء للسيكونس في الساحة الغربية من التوسعة مقابل السلم رقم 91 إلى جوار باب الملك عبدالعزيز، الأمر الذي تطلب استدعاء القسم النسائي التابع لإدارة الإرشاد والتوجيه لمباشرة الحالة، فتوجهت المراقبات إلى الموقع لمناصحة النسوة بعدم اللعب في الساحات واحترام قدسية المسجد الحرام اللواتي بدورهن استجبن للمناصحة وأنهوا اللعبة وغادروا المكان.

ولفت المصدر إلى أن إدارة الساحات في المسجد الحرام تعكف من خلال مراقبيها على القضاء على الظواهر السلبية التي تشوه قدسية الحرم المكي الشريف.