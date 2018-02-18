نسائي الإرشاد ينصحن لاعبات السيكونس بعدم اللعب في ساحة الحرم المكي
قدم القسم النسائي في إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام ، النصح للاعبات ” السيكونس ” في ساحات الحرم المكي المتداولة صورهن يوم الجمعة الماضي، واستجبن للمناصحة وغادرن الموقع في الحال.
ولاحظ 3 من مشرفي الوردية في إدارة الساحات يوم الجمعة الماضي، لعب عدد من النساء للسيكونس في الساحة الغربية من التوسعة مقابل السلم رقم 91 إلى جوار باب الملك عبدالعزيز، الأمر الذي تطلب استدعاء القسم النسائي التابع لإدارة الإرشاد والتوجيه لمباشرة الحالة، فتوجهت المراقبات إلى الموقع لمناصحة النسوة بعدم اللعب في الساحات واحترام قدسية المسجد الحرام اللواتي بدورهن استجبن للمناصحة وأنهوا اللعبة وغادروا المكان.
ولفت المصدر إلى أن إدارة الساحات في المسجد الحرام تعكف من خلال مراقبيها على القضاء على الظواهر السلبية التي تشوه قدسية الحرم المكي الشريف.
رااايق[ عدد التعليقات: 3778 ] نشر منذ 2 ساعتين
الى هذه الدرجة الأستهتار ببيت الله ** لعب الورق أو ما يسمى السيكونس ***!!
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هذول يبغالهم طرد من الحرم المكي بالخيازرين **
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علشان يعرفوا أن هذا الحرم لعبادة الله سبحان وتعالى * مو شارع تبسطون وتلعبون فيه *
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لا حول ولا قوة إلا بالله ****
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي صور كان نصحهن وبس اما اهو ماقصر صور ونشر الله يهديه
والمكان له حُرمة وهن ماقصرن وقلبوها لعب الله يصلحهن بس