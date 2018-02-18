الاتحاد يواصل تحضيراته لمواجهة الشباب

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم فريق الاتحاد، تدريباته استعدادا لمواجهة الشباب، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

واجتمع المدرب التشيلي لويس سييرا، قبل بداية التدريبات، باللاعبين لمناقشة الأمور الفنية وبرنامج التحضيرات للمرحلة المقبلة , ثم وجه اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء الفتح يوم أمس إلى تأدية تدريبات استرجاعية, فيما أكمل باقي اللاعبين الحصة التدريبية والتي اشتملت على نواحي لياقية وفنية.