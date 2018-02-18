إحباط محاولة عمالة وافدة لإخفاء مادة ” التنباك ” بالأفلاج

حمود العنزي (صدى):

تمكنت جولات بلدية الأفلاج من إحباط محاولة عمالة وافدة للتحايل بإخفاء مادة ” التنباك ” في أعلى سقف المحل الذي يمارسون فيه نشاطهم التجاري؛ وذلك من أجل بيع تلك المادة الممنوعة ضمن المبيعات الغذائية.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام ببلدية الأفلاج فهد العجالين إن فرق التفتيش بصحة البيئة تمكنت خلال جولاتها من ضبط مادة التبغ ” التنباك ” في أحد المحال التجارية بالمحافظة، وتمت مصادرتها وإتلافها، وتطبيق الإجراءات النظامية ولائحة الغرامات بحق المخالفين.