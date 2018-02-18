القبض على مقيم آسيوي اختطف طفلة بمحافظة مدركة

نايف السالم(صدى):

نجحت الدوريات الأمنية بمحافظة مدركة الواقعة على بعد 200 كم من مكة المكرمة ، في إحباط محاولة مقيم آسيوي الاعتداء على طفلة تبلغ 10 سنوات ، بعدما خطفها وانتقل بها إلى منطقة مهجورة .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد ترصد المقيم الطفلة عد محل للتموينات الغذائية بالقرب من منزل عائلتها في قرية رهاط ، ثم قام بسحبها وحملها إلى مركبته على الفور وانتقل بها إلى منطقة نائية .

ومن جانبها ، ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم ، وأحيلت الطفلة إلى مستشفى مدركة لفحصها ، حيث اطمأنوا عليها واتضح أنها في حالة جيدة .

وتحفظت قوات الشرطة بالمنطقة على الجاني ، حيث تم تسجيل قضية خطف بالحيلة له ، وتحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة وإيقاع العقوبة اللازمة عليه .