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عشرات القتلى إثر قصف عنيف لـ 236 صاروخًا بالغوطة

عشرات القتلى إثر قصف عنيف لـ 236 صاروخًا بالغوطة
دمشق(صدى):

تمكنت قوات الأسد السورية من قصف مناطق بالغوطة الشرقية من خلال 236 صاروخًا ، مما نتج عنه مقتل وإصابة العشرات .

ووفقًا لتصريحات المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان لها ، فإن عمليات القصف التي قامت بها قوات النظام عنيفة ومكثفة ، طالت مدن وبلدات دوما وسقبا وسرابا وجسرين وحمورية وكفر بطنا ، مما أسفر عنه مقتل شخص على الأقل ، وإصابة العشرات ، فيما لاتزال أعداد القتلى قابلة للازدياد لوجود حالات خطرة بين الجرحى .

وأوضح المرصد ، صعوبة علاج الجرحى وإنقاذهم بسبب استمرار القصف السوري على المنطقة ، وتابع قائلًا ” بهذا القصف يرتفع عدد القتلى الذين قضوا اليوم إلى 10 بينهم 4 أطفال على الأقل ، قتلوا بقذائف صاروخية على بلدة مسرابا والقصف من الطائرات الحربية على مزارع الشيفونية والأشعري ، والقصف على سقبا ، وأعداد القتلى مرشحة للارتفاع ؛ لوجود أكثر من 60 جريحًا ، بعضهم حالات خطرة ” .

 


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